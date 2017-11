People on the move è l’app di Medici senza frontiere per aiutare chi fugge

Nei campi profughi improvvisati, nei centri di accoglienza sovraffollati, nei porti o addirittura in mare aperto, gli operatori di Medici senza frontiere (Msf) assistono ogni giorno migliaia di rifugiati, migranti e richiedenti asilo. Per agevolare le operazioni dell’ong nata nel 1971, ora esiste una tecnologia semplice ma efficace che può cambiare il modo in cui il suo staff sanitario entra in contatto con i pazienti. People on the move è l’app ideata da Msf Italia insieme alla Fondazione Ibm Italia che permette l’inserimento rapido di dati medici utilizzando un’interfaccia intuitiva e un tablet dalla custodia resistente agli urti, agli schizzi d’acqua e alla polvere.

People on the move

Con la nave #BourbonArgos abbiamo appena soccorso 802 persone da sei gommoni come questi e da una piccola barca di legno. pic.twitter.com/Dznph21Qk2 — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) October 20, 2016

Come funziona People on the move

Informazioni precise per un quadro realistico