Per creare l?ambiente giusto, ci vuole la musica giusta

Protagonisti nomi prestigiosi della scena folk di casa nostra ? Vinicio Capossela, i Sud Sound System, i Nidi d?Arac con i Tamburellisti di San Rocco, la cantante emergente italo-etiope Saba ? e una guest star internazionale, la capoverdiana Cesaria Evora.

Artisti che hanno riscoperto il proprio background musicale e l?hanno saputo rielaborare con grande originalità. Artisti capaci di ricreare un rapporto con la propria terra d?origine che non sia un semplice recupero delle sonorità del passato, ma una moderna reinterpretazione di esse.

Perché al centro dell?evento c?è sì la musica, ma anche e soprattutto la grande madre terra: il concerto, infatti, è stato organizzato per celebrare l?Earth Day, la giornata mondiale di sensibilizzazione ai problemi ambientali istituita negli USA trentotto anni fa. Già nel 2007 National Geographic si era fatto portavoce in Italia della manifestazione con una serie di speciali in onda sui suoi canali satellitari, ma quest?anno ha voluto catalizzare l?attenzione del pubblico nostrano sui problemi del pianeta attraverso un big event di altissimo livello musicale e a impatto zero (grazie a Lifegate).



Le iniziative di Nat Geo Music, tuttavia, non si limitano all?appuntamento di martedì sera: il 21 aprile verrà inaugurata, all?Ara Pacis di Roma, la mostra del fotografo Chris Jordan (con il suo obiettivo ha denunciato gli sprechi della consumistica società americana di oggi) e l?intera programmazione del 22 di National Geographic Channel (402 di Sky) sarà riservata a documentari che illustrano i devastanti effetti dell?intervento dell?uomo sulla natura e i correttivi che si possono ancora apportare.



Olimpia Ellero