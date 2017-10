Per ogni ascoltatore salviamo un metro di foresta

Per ogni ascoltatore un metro quadrato di foresta salvato. E' questa l'iniziativa di LifeGate Radio in occasione del decimo anniversario della stesura del Protocollo di Kyoto, che si terrà l'11 dicembre. La radio si impegna per i prossimi anni ad adottare, per ogni suo ascoltatore, un metro quadrato di foresta in crescita con "Impatto Zero". Un impegno concreto condiviso con il proprio pubblico, che secondo la rivelazione Audiradio relativa al quinto bimestre del 2007 ammonta a 412.000 ascoltatori, per la salvaguardia del pianeta, arrivando ad adottare quindi un'area protetta in Costa Rica pari a 412.000 metri quadrati. Per diffondere l'iniziativa, LifeGate Radio ha organizzato il concorso musicale "Talenti per Natura", che si svolgerà a Roma dal 22 novembre al 18 dicembre, dove delle band emergenti suoneranno attraverso la città a bordo di un eco-pullman. Questo concorso sarà un'ulteriore occasione per premiare gli ascoltatori più attenti, che potranno vincere la partecipazione alla serata conclusiva il 18 dicembre nello storico Piper Club della capitale, dove si esibiranno per l'occasione il gruppo vincitore del concorso e Giuliano Palma con i suoi The Bluebeaters.

