Per saperne di pi

Il sismografo in tempo reale.

Il Centro Interdipartimentale di Calcolo dell'Università di Camerino mette a disposizione questo eccezionale servizio su Internet che consente di seguire in tempo reale su un sismografo l'attività sismica della zona di Camerino.

www.unicam.it



Visita virtuale delle città colpite da un sisma.

www.nettuno.it



Tutto sui terremoti, frane & C.

www.serviziosismico.it



Tanti dati e anche suggerimenti gestionali da parte di chi, per professione, ha a che fare ogni giorno con la terra e i suoi movimenti.

www.geologi.it



Il sito, sempre utile e aggiornato, della protezione civile.

www.protezionecivile.it