Per uscire dalla crisi economica? Salviamo le api

La Green Week, la settimana verde che ogni anno viene istituita dall'Unione europea, si è tenuta dall'1 al 4 giugno con un focus, com'è facile intuire, sulla biodiversità. Un argomento che pare lontano dalla gente, ma che in realtà è molto vicino: la biodiversità è l'insieme delle piante e degli animali che popolano il pianeta. Quindi il discorso riguarda anche gli alimenti che mangiamo, le medicine con cui ci curiamo, gli abiti che indossiamo. Una ventina di conferenze, un centinaio di relatori, circa 3000 partecipanti e tante proposte, tante idee. I punti più salienti della quattro giorni di Bruxelles possiamo riassumerli così: 1. Gli imprenditori verdi sono importantissimi! Senza tutelare la biodiversità non può esserci ripresa economica. Secondo dati della Deutsche Bank, il costo annuale mondiale dovuto alla perdita di biodiversità ammonta fino a 4,5 trilioni di dollari, più del doppio del costo del cambiamento climatico (1,7 trilioni l'anno). "La biodiversità deve essere considerata soprattutto una risorsa di cui l'uomo non può fare a meno." Sono le parole di Josè Manuel Barroso, presidente della Commissione e presente alla sessione di chiusura dei lavori solo in videoconferenza. Ecco perché l'imprenditoria che rispetta l'ambiente è stata citata più volte in senso positivo durante i lavori. In particolare, secondo il professor Tim Jackson, membro della commissione per lo sviluppo sostenibile dell Regno Unito, le imprese ecologiche e attente al sociale sono le uniche in grado di sollevare l'economia e al tempo stesso di tutelare gli ecosistemi. Emblematica, a questo proposito, la presenza in chiusura delle quattro giornate di una insolita relatrice, Mrs Bee, la Signorina Ape. L'habitat delle api, come molti sanno, è a rischio. Quello che forse si ignora è che l'operato delle api, dall'impollinazione dei fiori, alla produzione ad esempio di miele e di propoli, frutta all'Europa circa 22 milioni di euro l'anno! 2. La tutela della biodiversità deve coinvolgere soprattutto le persone. Durante la conferenza sono stati distribuiti simpatici e pratici libricini da titolo "Proteggi la natura e conserva la biodiversità - 14 consigli per aiutarti a fare la tua parte", in cui si suggerisce ad esempio di preferire pesce pescato in modo sostenibile, di preservare le sementi antiche, ma soprattutto di sensibilizzare al tema un amico. Altri consigli dati durante le sessioni riguardano la riduzione del consumo di carne (responsabile oggi della perdita del 30 per cento di biodiversità mondiale) e di alimenti provenienti da coltivazioni intensive (che oltre a ridurre la biodiversità emettono quasi il 10 per cento circa delle emissioni di CO 2 globali in atmosfera ogni anno), e orientarsi verso le tecnologie amiche dell'ambiente, come ad esempio Ecosia, il motore di ricerca che preserva le foreste. 3. Tutto è collegato. "Non si può tutelare la biodiversità mondiale senza preoccuparsi del cambiamento climatico e senza ridurre le emissioni di gas serra. Viceversa, non si può ridurre la CO 2 in atmosfera senza tutelare prima la biodiversità. Sono due realtà interdipendenti." E' il pensiero di Connie Hedegaard, Commissario europeo per il clima, che propone un approccio integrato, un insieme di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, per tutelare la biodiversità e salvare l'economia. Di tutti questi intenti si discuterà ancora durante il City Biodiversity Summit nella città giapponese di Nagoya, dal 18 al 29 ottobre, dove saranno anche fissati i nuovi obiettivi da raggiungere stavolta entro il 2020 e stabilite le azioni da intraprendere in ogni paese.