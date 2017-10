Il cane sta male, permesso retribuito alla padrona per assisterlo

Sono oltre sessanta milioni, secondo i dati Eurispes, gli animali domestici che vivono nelle case degli italiani. Per tantissime persone dunque gli animali sono a tutti gli effetti membri della famiglia. È quindi importante che il Codice civile si adegui e riconosca giuridicamente l’importanza di questo legame. In questo senso qualcosa sembra finalmente muoversi, una dipendente dell'università La Sapienza di Roma ha infatti ottenuto due giorni di permesso retribuito per assistere il proprio cane che doveva operarsi, non era mai successo in Italia.

Non curare un animale è reato

Vittoria!✌️ Prima volta in Italia: con il nostro aiuto, riconosciuto permesso lavoro retribuito per curare il cane🐕🚑 https://t.co/xzBo3barDz — LAV (@LAVonlus) 11 ottobre 2017

Uno storico precedente