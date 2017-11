Pesca illegale, sconfiggerla si può fermando le navi pirata

L'anno scorso, su quasi ogni sei pesci venduti uno era stato catturato illegalmente. Questo numero è adesso destinato a calare bruscamente, grazie all’Accordo sulle misure dello stato di approdo (Port state measures agreement, Psma, l’acronimo inglese) primo trattato internazionale concepito specificamente per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Cosa prevede il Psma

Più sono i paesi che sottoscrivono il trattato prima si sconfigge l'illegalità