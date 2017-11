Un’ondata di tweet contro le inondazioni nelle grandi città

Etienne Turpin è un filosofo specializzato in sistemi urbani complessi, estetica e cultura visiva. Crede che l’unico modo efficace per affrontare il problema delle "inondazioni in contesti urbani a causa dei cambiamenti climatici sia una scienza condivisa, con un software open source e open data che possa essere utilizzato da una community di utenti”.