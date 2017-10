Così il petrolio dell’Isis potrebbe arrivare nei nostri serbatoi

Per fare una guerra - come quella che ha scatenato ormai da tempo l’Isis a cavallo tra Siria e Iraq, “esportata” in Occidente nelle forme del terrorismo - occorre denaro. Molto denaro. Proprio per questa ragione l’esercito dello Stato Islamico ha individuato una serie di mezzi per finanziarsi. Primo fra tutti, il petrolio. In un articolo pubblicato alla metà di ottobre, il Financial Times denunciava il fatto che “benché il primo obiettivo dichiarato dalla coalizione militare internazionale che combatte il gruppo sia stato proprio il greggio, il commercio da parte dell’Isis prosegue indisturbato”. Grazie ai proventi che ne derivano, gli integralisti possono acquistare le armi e le risorse di cui necessita la loro macchina bellica.