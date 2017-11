Petrolio made in Italy, non sia mai

Una manifestazione ambientalista come non se ne vedevano da anni si è tenuta sabato 13 aprile a Pescara, in Abruzzo. 40mila persone - 10mila per la Questura - si sono date appuntamento al porto della città abruzzese per esprimere il proprio dissenso nei confronti del progetto "Ombrina mare" il cui scopo è condurre esplorazioni petrolifere nel mare Adriatico, a pochi chilometri dalla Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti. La manifestazione "No petrolio" ha visto l'adesione e la partecipazione di 267 soggetti: dalle associazioni ambientaliste ai partiti, dalle amministrazioni del territorio ai sindacati. In una situazione politica di divisione e di stallo come quella che stiamo vivendo, è sembrato qualcosa di eccezionale vedere persone provenienti da settori della società così diversi tra loro, insieme per una causa comune. A creare questo clima di unità ci ha pensato il decreto Sviluppo (convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 134) del governo Monti che concede a decine di compagnie petrolifere l'autorizzazione di condurre attività di esplorazione alla ricerca di combustibili fossili, sia sulla terraferma che vicino alla costa, al fine di raddoppiare la produzione nazionale di idrocarburi nel giro di pochi anni. "Il progetto 'Ombrina mare' è molto rischioso non solo per l'ambiente ma anche per il futuro dell'economia turistica e della pesca della regione e per questo va fermato" si legge sul sito del Wwf Abruzzo. Secondo il presidente regionale dell'organizzazione, Luciano Di Tizio, bisogna attivarsi da subito "affinché politici e istituzioni si impegnino a evitare la deriva petrolifera. Nell'immediato è necessario imporre il limite di dodici miglia dalla costa - non valido per le attività già in corso prima dell'introduzione del decreto - per le attività delle piattaforme, ma in futuro bisogna bloccare l'estrazione di petrolio nell'Adriatico". Per raggiungere questo risultato, i manifestanti non chiedono altro che l'applicazione di una un progetto di legge del 2001 che prevede la trasformazione dell'intera area della Costa dei Trabocchi (nella foto grande) in un parco nazionale vista la sua ricchezza in termini di biodiversità. Una soluzione a portata di mano che fermerebbe da un giorno all'altro qualsiasi attività che possa deteriorare l'ecosistema. Per approfondire il tema, anomalie che rendono il nostro paese un vero e proprio paradiso per i petrolieri. Come le royalties che le società devono pagare allo stato per condurre attività di ricerca ed estrazione che, per fare un esempio, in Norvegia preleva fino al 78 per cento tra diritti e compensazioni ambientali, nel Regno Unito si va dal 32 al 50 per cento. In Italia ci si ferma a un esiguo 7 per cento.