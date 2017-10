Pharrell Williams, cantante e produttore

Non giudicare un uomo dal suo cappello (quello che Pharrell indossava ai Grammy Award 2014, diventato poi una moda internazionale). Pharrell Williams, nato nel 1973 in Virginia, Stati Uniti, è una star musicale internazionale, che ha collaborato in diverse occasioni con l’Onu, Al Gore e Paul Watson di Sea Shepherd, sempre con lo stesso obiettivo: lottare per migliorare e salvaguardare l’ambiente. Crescendo in Virginia Pharrel racconta come:

“La musica era ovunque, così presente e fitta da poterla tagliare nell’aria”.

Let's have a party with a purpose and raise our voices for Climate Action http://t.co/N1leibSoPC#HappyPlanethttps://t.co/c3AsnnANSU — Pharrell Williams (@Pharrell) 20 Marzo 2015

“Non sono un grande attivista. Faccio solo la mia parte, perchè ogni goccia alla fine conta”.

“Sul palco del World economic forum di Davos – evento sui temi chiave del dibattito mondiale – Al Gore ha annunciato il Live Earth 2015. Sul palco con lui, Pharrell Williams che è stato scelto come direttore artistico della manifestazione.” (LifeGate)