Piante rinascono dopo 400 anni in freezer?

Che i ghiacci si stiano ritirando è ormai assodato. Ma che sotto il manto ghiacciato si possano trovare specie vegetali capaci di ritornare in vita è quantomeno bizzarro. Perché? Perché la loro età risale a 400 anni fa. L'eccezionale scoperta è stata fatta dai ricercatori dell'Università dell'Alberta, che stanno monitorando la ritirata del ghiacciaio Tear Drop, nelle lande artiche del Canada, nell'isola di Ellesmere. Visualizzazione ingrandita della mappa Il ghiacciaio, che si sta sciogliendo alla velocità di 4 metri l'anno (erano 2 i metri negli anni '90), ha riportato alla luce una consistente varietà di muschi e piante vascolari, più di 60 specie diverse. Gli scienziati sono rimasti subito colpiti dallo loro fragilità, ma allo stesso tempo dal loro ottimo stato di conservazione. I gambi, le strutture delle foglie erano perfettamente intatte. E dal fatto che avessero piccoli germogli e nuove foglioline verdi. Nulla di strano se una specie vegetale riprende il proprio ciclo vitale appena il ghiaccio si scioglie. Solo che quest'ultime sono state ricoperte da uno strato di ghiaccio per circa 400 anni, come confermato dalla datazione al radiocarbonio. Piante quindi che si trovavano lì prima dell'ultima piccola glaciazione, ai tempi di Keplero e Galileo, quando nacque la scienza moderna. E piante che una volta portate in laboratorio, sono state in grado di agire come le cellule staminali: ovvero sono riuscite a rigenerare l'intero impianto, indipendentemente da quale parte del corpo la cellula originaria provenisse. Una funzione nota come totipotenza, ma che mai si era osservata in esemplari di 400 anni fa. "Questi risultati - ha dichiarato la dottoressa La Farge, responsabile del gruppo di studio - dimostrano che le piante sepolte da centinaia di anni di ghiaccio possono rimanere dormienti e servire come un serbatoio genetico". E una volta si siano ristabilite le condizioni adatte, resuscitare specie antichissime.