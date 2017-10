Piemonte, gli incendi non si placano: frazioni evacuate in Val di Susa

La situazione degli incendi in Piemonte, che sabato 28 ottobre sembrava ormai sotto controllo, è peggiorata nella giornata di domenica 29. Il vento infatti ha ravvivato le fiamme in Valsusa, nel Canavese e nel Cuneese. A Mompantero si sono riattizzati focolai che sembravano sotto controllo e si sono dovute evacuare alcune frazioni, il fuoco ha preso ad avvicinarsi a Susa, dove una casa di riposo con 185 anziani è stata sgomberata e in città è stato predisposto un centro di accoglienza per 2000 persone. Frazioni evacuate anche in Valle Stura di Demonte, dove è stata disposta la chiusura ai mezzi pesanti del valico internazionale della Maddalena a causa della caduta di sassi su un tratto di strada. Continua a bruciare anche nei comuni di Cantalupa, Cumiana, Ribordone e Traversella.

Incendi boschivi in #Piemonte: operativi oggi 120 #vigilidelfuoco e 200 volontari, 3 Canadair e 2 elicotteri VF, 4 elicotteri regionali pic.twitter.com/IbywX2iFgw — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 26 ottobre 2017