Pietro Mezzi: nasce l’Ufficio Diritti Animali.

Il tema è stato affidato all'Assessore a Parchi, Territorio, Agenda 21 e mobilità ciclabile, Pietro Mezzi, con la delega ai diritti degli animali. Abbiamo incontrato l'assessore Pietro Mezzi: speciale LifeGate Radio, Ufficio Diritti Animali. Nasce l'Ufficio Diritti Animali, quale è il ruolo della Provincia? In Italia siamo tra i primi a costituire questo ufficio per la promozione dei diritti degli altri animali. E' un fatto importante che un'istituzione provinciale, un'amministrazione pubblica, lo faccia, a testimoniare la capacità, la volontà, la sensibilità di un'amministrazione su un tema "nuovo". Mi spiego. 30 anni fa non esistevano gli assessorati alla Cultura, nei Comuni e nelle Provincie. Poi si sono creati. Così come si sono creati 20 anni fa i primi "uffici ecologia" nei Comuni e nelle Provincie, segno di una sensibilità che stava crescendo nella società e nell'opinione pubblica. Conseguentemente, tra i primi in Italia noi abbiamo cercato di rispondere a una forte domanda del pubblico, della società, sul tema dei diritti degli altri animali. Chi difende gli animali chiede risposte dalle istituzioni. Noi cercheremo di dare queste risposte. I diritti animali sono tra le prime preoccupazioni che una società civile, e quindi una pubblica amministrazione, deve affrontare. Quali sono le finalità dell'Ufficio Diritti Animali? Come funzionerà? La Provincia coordinerà gli enti locali, i Comuni, che a volte non hanno strutture adeguate alle domande e ai problemi che sul tema si manifestano. Metteremo i Comuni in condizione di lavorare al meglio. Poi metteremo a disposizione uno sportello informativo per tutti coloro che vivono con un animale domestico, e per chi fa volontariato, persone che chiedono informazioni sul mondo degli animali, domestici, selvatici, esotici. Svolgeremo attività di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali, di prevenire il randagismo, fare informazione, coordinare gli enti locali rispetto a questi fenomeni negativi, dall'abbandono al randagismo, faremo attività educative, formative... Saremo un punto di riferimento per i cittadini che vogliono avere con gli altri animali un buon rapporto, corretto. Ha già fatto cenno ai problemi del randagismo. Qual è la situziaone di cani e gatti sul territorio? La Lega Nazionale Difesa del Cane e la LAV stimano che l'anno scorso in Italia sono stati abbandonati 100mila cani e 50mila gatti. Allarmante, dato che muoiono l'80% dei cani abbandonati. Il Ministero della Salute dichiara che nel nostro Paese oltre 800mila cani e 1milione e 300mila gatti vivono in stato di randagismo. La LAV stima che i cani nei canili siano in Italia oltre un milione e 600mila... In Lombardia le Asl recuperano circa 11.000 cani abbandonati o smarriti all'anno, circa 900 al mese, 30 al giorno... In Provincia sono quasi 2.000... nei canili convenzionati con la Provincia 3500. Con ricadute economiche (i Comuni devono mantenere i cani recuperati) e sociali: i cani abbandonati lungo le strade causano numerosi incidenti... Noi su LifeGate spesso trattiamo i l tema del rispetto degli animali. Dalla pet-therapy all'importante funzione di socializzazione che un cane può avere, per esempio per una persona sola, anziana. Un ruolo importante per le persone sole e anziane, per la socializzazione. Un ruolo importante ed educativo possono svolgerlo anche nei confronti dei bambini: il rapporto con un animale domestico è educativo. Quindi, presentazione dell'Ufficio Diritti Animali, sabato 27 novembre, 10 del mattino, spazio Oberdan. Un incontro organizzato dalla Provincia di Milano, a ingresso libero, ovviamente. Per presentare le attività dell'ufficio, anche per sentire domande, raccogliere consigli, suggerimenti, indicazioni. Un'occasione per conoscere questa iniziativa e per cominciare un dialogo con le associazioni, con i cittadini. Sabato è un momento per conoscere, per coloro che si spendono per migliorare la condizione degli animali e più in generale del rapporto tra uomo e animali, che ha gran bisogno di essere migliorato, complessivamente. Sabato è un momento che serve proprio per questo.