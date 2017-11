Nat Geo Music Live 22 aprile 2010

Il tema dell'Earth Day quest'anno è la biodiversità, la ricchezza della vita, con particolare attenzione alla vita negli oceani. La scelta di Pino Daniele sembra perfetta. "Ho sempre scritto canzoni sul mare e più in generale sulle forze naturali" ha dichiarato il cantautore al Corriere della Sera.



Siamo alla terza edizione di questo evento che Nat Geo Music organizza in occasione dell'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra. Due anni fa con Cesaria Evora e Vinicio Capossela, l'anno scorso Ben Harper, i Relentless 7 e i Subsonica, e poi artisti esordienti - Saba, Nneka - e dj set.



L'evento di quest'anno al Circo Massimo si apre con il dj Claudio Coccoluto. Poi sul palco sale Rokia Traorè, cantante malese che fonde jazz e tradizione africana. Guest internazionali, i Morcheeba. Alle 20 Pino Daniele e con lui Gianluca Podio, da anni al suo fianco alle tastiere, Omar Akim alla batteria (Weather Report, Sting, Miles Davis), Matthew Garrison al basso (Pat Metheny, Herbie Hancock), Mino Cinelu (Weather Report, Sting) e Mel Collins (King Crimson, Rolling Stones, Clapton) al sax. A chiudere la serata la Night Geo Sessions, una performance in cui le sonorità selezionate e mixate da Claudio Coccoluto si fonderanno con le immagini della natura di National Geographic Channel, adattate dal visual artist DDG Crew.



Il concerto è trasmesso in diretta, oltre che sul canale 710 di Sky, anche sugli altri 17 canali Nat Geo Music presenti in Europa e in Asia nonché sui canali National Geographic Channel in circa 170 paesi, e su LifeGate Radio.



Come nelle due precedenti edizioni, anche quest'anno il concerto si riconferma a Impatto Zero®: le emissioni di anidride carbonica generate dall'evento sono ridotte e compensate con il progetto LifeGate. "Sono sempre stato attento alle sorti del pianeta e dell'ambiente - ha sottolineato ai giornali Pino Daniele - e quest'occasione permette di mandare un messaggio importante a molte persone. Per questo ho invitato musicisti speciali da tutto il mondo: quando stai assieme e fai musica, la torre di Babele delle lingue si perde... Ho fatto anche un concerto per la raccolta differenziata col supporto del ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo".