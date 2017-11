Pipistrelli delle Seychelles, ne rimangono meno di 50

Partita come una spedizione per lo studio delle tartarughe giganti delle Seychelles, il viaggio dei biologi del Parco Natura Viva si è rivelato fondamentale per l'avvio di un programma di studio e conservazione per l'ultima colonia di pipistrelli delle Seychelles (Coleura seychellensis). Rimasti in meno 50 e distribuiti su due delle isole dell'arcipelago che sorge sull'Oceano Indiano, questi piccoli mammiferi rischiano di scomparire a causa della distruzione del loro habitat naturale: la foresta. Nel sottobosco trovano infatti gli invertebrati di cui si nutrono.

Pipistrelli delle Seychelles sull'orlo dell'estinzione

Collaborazione internazionale