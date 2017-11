Scordatevi le piste ciclabili. Ora ci sono quelle per le anatre

Dimenticatevi le piste ciclabili. Ora la nuova frontiera della mobilità sostenibile è la pista per le anatre. Se prima i veicoli dovevano stare attenti ai ciclisti, ora i ciclisti e pure i pedoni distratti dalla musica nelle orecchie devono stare attenti e dividere con gli animali lo spazio a disposizione lungo i canali britannici. Alcune piste temporanee sono state disegnate su alcune note passeggiate lungo i corsi d’acqua di Londra, Birmingham e Manchester per far spazio alle anatre. La campagna di salvaguardia si chiama Share the space, drop your pace ed è stata lanciata dal Canal & River Trust che gestisce oltre tremila chilometri di vie e strade che costeggiano i fiumi nel Regno Unito. Al grido di “Better towpaths for everyone”, alzaie migliori per tutti.