Le immagini del festival buddista Poi sang long in Thailandia

Poi sang long è un festival che si tiene ogni anno in Thailandia che introduce alla vita monastica i bambini di religione buddista dai 7 ai 14 anni. Quest’anno dal primo a 9 aprile. I ragazzi vengono rasati a zero, la loro testa bagnata con l’acqua santa, truccati e vestiti come piccoli principi con abiti coloratissimi che imitano l’abbigliamento di Buddha quand’era un principe, prima che intraprendesse il percorso religioso. Sang long significa “gemme preziose”. Per questo i ragazzi vengono mostrati al resto della comunità, portati sulle spalle dei loro parenti più anziani.