Il Polo Nord si sta sciogliendo

Luglio è il mese in cui i ghiacci del Polo Nord si sciolgono, fin qui niente di strano. Ma una webcam del North Pole environmental observatory di stanza nel mar Glaciale Artico ha mostrato qualcosa di anormale nell'attività che si sta verificando in questi giorni. A partire dal 13 luglio, infatti, temperature superiori di 1-3 gradi centigradi rispetto alla media hanno innescato uno scioglimento talmente rapido da trasformare la copertura ghiacciata in un lago nel giro di sole due settimane. Lo scioglimento sarebbe stato causato anche dalla presenza di ghiaccio "giovane", cioè ghiaccio di recente formazione che, a causa delle estati anomale dal punto di vista delle temperature elevate, non ha fatto in tempo a diventare spesso e resistere al caldo. In questo modo si sono create una serie di pozze d'acqua che stanno minacciando anche il ghiaccio pluriennale. A settembre del 2012 i ghiacci del Polo Nord hanno raggiunto il loro minimo storico per quanto riguarda la superficie dall'inizio delle rilevazioni nell'Artico cominciata negli anni Settanta. Un record destinato a durare poco se le cose dovessero continuare in questa direzione. Tra poco più di un mese potremmo ritrovarci a dover aggiornare le statistiche, di nuovo.