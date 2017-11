Polpi, seppie e calamari alla conquista degli oceani

Un vastissimo numero di specie animali si sta estinguendo ad una velocità senza precedenti, dando luogo a quella che gli scienziati hanno definito la “sesta estinzione” di massa della storia. Nell’ultimo secolo a causa dell’impatto antropico sono scomparse per sempre oltre quattrocento specie e, attualmente, nel mondo, sono in pericolo un mammifero su quattro, un uccello su otto, un terzo dei pesci e il 41 per cento degli anfibi. Le modifiche che l’uomo ha apportato all’ambiente, modificando profondamente la composizione dell’atmosfera e, con essa, gli equilibri climatici e chimici degli oceani, hanno però creato dei vantaggi ad alcune specie, come i cefalopodi.

Cefalopodi alla riscossa

Perché i cefalopodi si stanno espandendo senza sosta

Il declino dei pesci ha favorito i cefalopodi

Le conseguenze sugli ecosistemi marini