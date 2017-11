Il luogo comune che le popolazioni di leopardo in tutto il mondo stiano meglio delle altre specie di grandi felini è stata smentita. Il leopardo (Panthera pardus) ha perso il 75 per cento del suo habitat naturale, secondo il nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica PeerJ. I risultati sono frutto di tre anni di lavoro e rappresentano la prima valutazione completa dello stato di conservazione delle nove sottospecie di leopardo esistenti.

A study suggests that leopards have lost as much as 75% of their historic range since 1750 https://t.co/P9IXlYR5i3 pic.twitter.com/Gc1rBQVIlW