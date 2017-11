Povertà, l’Italia studia “un reddito di inclusione” per chi non ce la fa

Al parlamento italiano sono allo studio ben tre diverse proposte di legge per il contrasto alla povertà. E una di queste prefigura anche una misura di cui si discute da tempo, ma che finora è sempre stata lontana dall'essere davvero ipotizzata in Italia: un "reddito di inclusione", individuato come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale. Ma per razionalizzare il sistema assistenziale, i disegni di legge (che sono deleghe, ovvero tracciano solo dei principi generali ai quali sarà il governo a doversi attenere con delle norme) prevedono anche un riordino delle prestazioni sociali nel nostro paese, che passa per l'ulteriore sviluppo della agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, abbreviata con l'acronimo "Anpal".

Disoccupati, stranieri, minori: 4,5 milioni di poveri

Basta welfare passivo, lavorare al reinserimento