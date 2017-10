Prendi un aperitivo con filosofia… al parco

Un'ampia gamma di iniziative culturali stanno movimentando la verde vita pre-estiva di un grande parco accanto a Milano, il Parco Nord. Sono il Consiglio di Amministrazione e il Presidente, Ignazio Ravasi, a sostenere con decisione la necessità di proporre nuovi spazi di discussione, nella convinzione che non si possa parlare di "rinnovamento" se non richiamando l'attenzione sul bisogno di costruire quei necessari ponti tra ricerca - nel senso più ampio del termine - e noi cittadini. In questo contesto vengono proposte tre date con ospiti molto, molto prestigiosi, giovedì 15 giugno si parla di LifeGate, sul tema "rinnovamento delle fonti energetiche e cambiamento dei consumi", per spiegare quanto è urgente e necessario un rilancio delle politiche energetiche relative alle fonte alternative. Nel pomeriggio poi proseguono le iniziative legate al lancio del contest rivolto ai giovani creativi under 28. Saranno infatti esposti in mostra i migliori lavori pervenuti per lo sviluppo di una campagna istituzionale e verranno presentate, come inediti, le proposte per un futuro incremento della comunicazione del Parco Nord Milano: i giovani hanno davvero apprezzato l'occasione offerta dal Parco Nord. Gli altri appuntamenti, tutti presso la Cascina a Centro Parco: Domenica 18 giugno, ore 11 Elio Sindoni (Ordinario di Fisica generale e fisica ambientale, Università Milano Bicocca): "Rinnovamento della ricerca ambientale" Domenica 25 giugno, ore 11 Giulio Giorello (docente ordinario di Filosofia della Scienza, Università Statale): "Rinnovamento della scienza"