Occhi aperti sul nuovo presidente delle foreste indonesiane

Sempre più Indonesia sui mezzi d’informazione internazionali. La notizia che il paese del sudest asiatico ha superato per la prima volta il Brasile nella gara a chi deforesta di più in un anno è stata raccontata in quasi tutte le lingue del mondo. E questo, con molta probabilità, ha tenuto alta l’attenzione sulle elezioni presidenziali che si sono svolte mercoledì 9 luglio. 187 milioni di indonesiani sono stati chiamati a scegliere il nuovo presidente attraverso i 450mila seggi sparsi sulle settemila isole che formano l’arcipelago.