Primarie Usa. A New York trionfano Clinton e Trump

Le primarie dello stato di New York hanno sostanzialmente incoronato almeno uno dei due candidati alle prossime elezioni presidenziali. Sarà infatti con ogni probabilità Hillary Clinton a correre per il Partito democratico. Il suo avversario, nel campo repubblicano, non è ancora altrettanto delineato, ma il miliardario Donald Trump ha sbaragliato i suoi avversari e pare dunque il più accreditato a contenderle la poltrona della Casa Bianca nel prossimo mese di novembre.

Clinton ottiene il 58 per cento dei voti

Tra i repubblicani è ancora battaglia

Immagine di apertura: la democratica Hillary Clinton nel corso della campagna elettorale nello stato di New York ©Spencer Platt/Getty Images