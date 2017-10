Petrobras, gli investitori iniziano la fuga

Petrobras è ancora nel pieno dello scandalo corruzione scoppiato nel 2014. I suoi ex-dirigenti sono accusati di aver gonfiato dell'1-3 per cento del loro valore i contratti con le società di costruzioni per realizzare infrastrutture petrolifere, instaurando un sistema di tangenti che avrebbe coinvolto anche esponenti dei più importanti partiti politici del Paese. Al gruppo petrolifero, questo scandalo è già costato almeno 1,7 miliardi di dollari. E, piano piano, inizia a vedere il vuoto formarsi intorno a sé. Nella giornata di giovedì – riporta il Financial Times – il più grande fondo pensione norvegese ha infatti detto addio alla compagnia brasiliana, temendo che il terremoto possa avere ancora ripercussioni ben al di là dei confini del Brasile.

Il “no” del fondo pensione norvegese

Petrobras si deve preparare all’esodo?

