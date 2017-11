I produttori di armi ci stanno guadagnando dagli attacchi di Parigi, c’è da scommetterci

I più grandi fabbricanti di armi al mondo hanno visto un aumento delle loro quotazioni al primo giorno di riapertura delle borse dopo gli attacchi di Parigi che hanno causato la morte di 129 persone. Euronext Paris, infatti, non ha subito un crollo, andamento tipico dopo gli attacchi terroristici avvenuti in passato. A parte le società legate al turismo e ai viaggi, come la compagnia aerea Air France-Klm le cui azioni sono scese del 6 per cento.

L'andamento delle azioni dei produttori di armi dopo Parigi

Speculazione dei bilanci di difesa in aumento