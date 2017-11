Progetto Qualità: partecipa al concorso con la tua idea di qualità della vita!

Il benessere delle persone è strettamente legato a come viene vissuta la quotidianità: avere a disposizione spazi verdi in cui rilassarsi e far giocare i bambini, creare luoghi di ricreazione e di sviluppo artistico e culturale, realizzare servizi pubblici di mobilità sostenibile, come il car sharing o il bike sharing, che allontano lo stress e riducono l’inquinamento dell’aria, sono solo alcuni esempi di ciò che è possibile fare per migliorare la qualità della vita individuale e collettiva. Scegliere di vivere bene è, prima di tutto, una scelta di consapevolezza e d’amore che si fa per se stessi e per chi si ama. Ma è strettamente connessa al miglioramento del contesto sociale in cui si vive, e quindi al “bene di tutti”. Pianeta compreso. Del resto, come è possibile evolvere senza pensare di fare scelte che preservino ambiente e natura? Vallelata, con l’obiettivo di “realizzare concretamente il desiderio condiviso di vivere con più qualità” ha ideato il concorso online “Progetto Qualità”, un’iniziativa che si propone di migliorare lo stile di vita delle persone e creare consapevolezza attraverso lo sviluppo di piccoli progetti pensati e voluti proprio dalle persone. Se hai in mente un’idea che possa valorizzare il verde e sviluppare la sostenibilità nella tua città o che possa favorire il benessere e l’unione della collettività di cui fai parte, partecipa al concorso inviando il tuo progetto. Vallelata, mediante un’apposita giuria, sceglierà i 6 progetti più promettenti e li premierà con un “contributo qualità” del valore di 3.000 euro ciascuno per partecipare alla loro realizzazione. Tutti gli elaborati pervenuti verranno valutati e caricati sul sito vallelata.it, dove sarà possibile votarli liberamente partecipando così al concorso “Supporta Progetto Qualita”, grazie al quale ciascun votante, ogni settimana, concorrerà all’estrazione di una bellissima bici pieghevole Microbike Masciaghi, ideale per gli spostamenti nel rispetto della natura. Il concorso “Progetto Qualità Vallelata” è valido dal 28/07/2014 al 31/12/2014 (montepremi 21.960 euro Iva inclusa) mentre il concorso “Supporta Progetto Qualità Vallelata” è valido dal 8/09/2014 al 22/02/2015 (montepremi 4.464 euro Iva inclusa). I regolamenti sono sul sito vallelata.it. L’operazione è aperta a tutti e per partecipare è sufficiente l’iscrizione al sito. Informazione redazionale