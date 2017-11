Progetto Quid, la t-shirt è equa e solidale

Unisce il rispetto per l'ambiente e l'attenzione al sociale Progetto Quid, un nuovo marchio di moda che nasce da tessuti di qualità del made in Italy recuperati localmente e trasformati in t-shirt e abiti da donne con un passato di fragilità. Nato e portato avanti da alcuni ragazzi di Verona, ha tutte le carte in regole per essere definito un’impresa sociale.