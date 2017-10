Proteggi lo strato di ozono e proteggi il pianeta

Il 16 settembre del 1987 è stato siglato il protocollo di Montreal, una delle più importanti iniziative adottate dalla comunità internazionale per contrastare il fenomeno del buco nell’ozono. Il documento ha catalogato le sostanze chimiche colpevoli di impoverire lo strato di ozono e ha stabilito precise scadenze per l’interruzione della loro produzione e del loro consumo. Il 16 settembre, proprio per commemorare la firma di questo trattato, si celebra la Giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono, istituita nel 1994 dall’Assemblea generale delle Nazioni unite. «Recenti scoperte scientifiche mostrano l'importanza del protocollo di Montreal – ha dichiarato il segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon – senza gli accordi stabiliti dal trattato le sostanze dannose presenti nell’atmosfera sarebbero aumentate esponenzialmente. Il protocollo ha evitato milioni di casi di cancro della pelle».