Uno sforzo congiunto per combattere il punteruolo rosso della palma

Un'infestazione in grado di distruggere le palme consumandole dall’interno minaccia di spazzare via intere specie – oltre ai settori economici ad esse legati – se non si prenderanno rapidamente misure coordinate a livello globale.

Cos'è il punteruolo rosso della palma

Danni economici e sociali dovuti alla diffusione del punteruolo rosso

Azioni intraprese per contenere le infestazioni

La riunione di alto livello di Roma