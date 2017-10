Quale ambiente per il futuro?

Questo è quanto rivela un recente studio sulla sostenibilità ambientale condotto in America in occasione dell'ultimo Forum Economico Mondiale. E l'Italia risulta solo 86esima, su 142 paesi monitorati. Lo Yale Center for Environmental Law and Policy e il centro dell'International Earth Science Information Network dell'Università della Colombia, hanno recentemente condotto uno studio per misurare la qualità dell'ambiente in cui viviamo e ipotizzare cosa lasceremo alle generazioni future. Su centoquarantadue paesi la Finlandia è risultata essere la più attenta allo stato di salute generale e l'Italia è solo all'ottantaseiesimo posto. In assoluto la fotografia che ne scaturisce è quella di un mondo politico poco attento alle scelte ambientali, nessun paese sta seguendo un vero percorso sostenibile, nessuna nazione analizzata offre prestazioni sufficienti per la salvaguardia dell'ambiente. Nei paesi dove è maggiore la corruzione politica, minore è l'attenzione per l'ambiente e per questo non sono necessariamente i paesi più ricchi a dimostrare maggiore sensibilità verso queste tematiche. Fra le variabili esaminate, sessantotto in tutto, si è tenuto conto, fra l'altro, di cosa si sta facendo per l'inquinamento atmosferico e idrico, quale tutela si sta applicando per il suolo e quale sensibilità dimostrano i vari governi rispetto al cambiamento globale del clima. Solo alcuni paesi considerano la questione ambientale un problema serio, ma nella maggior parte dei casi, sono esclusivamente le associazioni ambientaliste a preoccuparsi seriamente del problema. Analizzare la situazione si è rivelato un lavoro piuttosto complesso, in molti casi, infatti, i paesi considerati non si comportano in maniera univoca. Prendiamo ad esempio l'Italia. Se da una parte si sono fatti considerevoli passi avanti per un'agricoltura più pulita, per la diffusione delle aree protette, che oggi sono il 10% del territorio nazionale, dall'altra le emissioni del gas serra sono aumentate del 12%, malgrado la ratifica del protocollo di Kyoto. Ma il problema che ha maggiormente influito negativamente è quello delle risorse idriche. In Italia il 15% della popolazione non gode di un adeguato accesso all'acqua. L'acqua viene "persa" strada facendo: in Puglia si parla del 54% della risorsa idrica, in Basilicata e nel napoletano del 50%, a Campobasso si supera il 60% mentre in alcune aree dell'Abruzzo si arriva al 75%. Il direttore del centro di Yale ha dichiarato che lo studio deve essere un monito per i paesi a diventare più rigorosi nelle scelte riguardanti l'ambiente, perché l'immagine che ne deriva non è per niente confortante. Elisabetta Pajè