Quali sono i Paesi e le città più sostenibili

Quali sono i Paesi e le città che vengono percepiti come sostenibili dalle persone? Quali quelli che effettivamente si stanno comportando meglio nel settore della green economy? Se Svezia, Norvegia, e Costa Rica sono i primi tre nella top ten dei Paesi che hanno le performance migliori per il Global green economy index (Ggei) 2014, Germania, Danimarca e Svezia sono quelli che vengono visti come i più attenti allo sviluppo di un’economia sostenibile dalla società.

Copenaghen, Danimarca

Vancouver, Canada