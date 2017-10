Quante specie vivono in Italia

Per la prima volta in Italia sono stati divulgati i dati relativi alla biodiversità presente nella nostra penisola: habitat naturali, animali, paesaggi che si possono trovare all'interno di 23 contesti naturali studiati dalla ricerca del ministero dell'Ambiente che fa parte della sfida 2011-2020 per la biodiversità. Primi in Europa L'Italia detiene il primato in Europa per quanto riguarda la varietà con 56mila specie animali presenti sul territorio: il 98 per cento è rappresentato da insetti e altri invertebrati, mentre le specie di mammiferi che vivono nei parchi sono 118. Gli uccelli sono 473. I pesci del Mediterraneo italiano rapprentano l'1 per cento del totale con 567 specie diverse. Per quanto riguarda le piante, le foreste più comuni sono quelle composte da faggi con una superficie di 202.571 ettari (il 28,5 per cento) e querce con 146.748 ettari, due varietà che, tra le altre cose, sono molto attive nella lotta al riscaldamento globale. Al terzo posto i boschi a prevalenza di leccio e sughera con una superficie di 75.394 ettari. I parchi nazionali coprono una superficie di 710.724 ettari e hanno un ruolo fondamentale nel bloccare il consumo di suolo che minaccia la penisola. Il 17 per cento dei boschi originariamente presenti in Italia ha ceduto il posto al cemento e altre superfici artificiali, ma la costituzione di vaste aree protette ha creato un argine all'urbanizzazione. La biodiversità come ricchezza economica Per il ministro dell'Ambiente Corrado Clini "la ricchezza del paese non si basa solo su valori industriali ma anche sull'uso delle risorse naturali ed energetiche". Da qui l'esigenza di contribuire con questi dati anche allo studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in corso a livello europeo.