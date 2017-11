Quanto fruttano le foreste secondo la Fao

13,2 milioni. Tanti sono gli occupati nei 4 miliardi di ettari di foreste del mondo secondo lo State of the World's Forests, il rapporto che la Fao, l'agenzia Onu per il cibo e l'agricoltura, redige ogni due anni sulle condizioni delle aree verdi del Pianeta dal 1995. La relazione di quest'anno, presentata ieri a Roma durante la XXII sessione della Commissione foreste, era dedicata ai benefici socioeconomici apportati da queste ultime: secondo i dati raccolti, il settore frutterebbe direttamente ogni anno 600 miliardi di dollari, 150 dollari per ogni ettaro. A questi numeri, andrebbero poi aggiunti 41 milioni di occupati in settori "collaterali" (come ad esempio l'artigianato) che genererebbero entrate per ulteriori 125 miliardi di dollari.