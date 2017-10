Quanto tempo ci vuole per ricostruire Gaza

Ricostruire Gaza potrebbe richiedere investimenti per almeno 7,8 miliardi di dollari, circa 6 miliardi di euro. È il risultato di un rapporto pubblicato dal Palestinian economic council for research and development (Pecdar) che ha calcolato i danni di sette settimane di bombardamenti portati avanti dall’aviazione israeliana. Tornare alla normalità richiederà anni. Secondo le autorità palestinesi ricostruire tutti i quartieri e le infrastrutture giudicate indispensabili per condurre una vita dignitosa, come le centrali elettriche e le strutture scolastiche, l’aeroporto e gli ospedali, richiederà cinque anni. Ma solo se Israele contribuirà rimuovendo il blocco sulla Striscia, l’embargo deciso dopo la vittoria di Hamas alle elezioni del 2006.