Quanto costa inquinare?

Si tratta di una vera e propria borsa delle emissioni di gas inquinanti, dove le imprese possono vendere e comprare "pacchetti di inquinamento". La comunità Europea ha deciso di applicare il protocollo di Kyoto con un meccanismo che si basa su regole puramente finanziarie. Il programma, messo a punto nel 2001, prevede la creazione di un sistema su scala europea per il commercio delle emissioni inquinanti. Queste norme saranno obbligatorie a partire dal 2005. Londra, cuore finanziario europeo, ha già dato vita a questo meccanismo. L'idea è quella di distribuire una serie di "diritti di inquinamento" agli impianti europei che producono ossido di carbonio. Chi inquina meno della percentuale consentita, può vendere questo surplus alle aziende che non riusciranno ad adeguarsi. Quest'ultime potranno quindi mettere nel loro "bilancio ambientale" tali quote e sottrarsi alle sanzioni previste per chi non si adegua. Questo sistema, affidato esclusivamente alle "leggi del mercato", incentiverebbe il ricorso a più efficienti sistemi di smaltimento delle sostanze inquinanti, rendendo più competitive le imprese che inquinano meno. L'importante comunque è che nel complesso non vengano superate le quote stabilite dal protocollo di Kyoto. Il governo Blair ha deciso che entro il 2010 le emissioni inquinanti dovranno essere ridotte del 23% rispetto al 1990. Per le industrie che si adegueranno volontariamente a questo obbiettivo sono previsti incentivi economici da parte del governo. Il ministero dell'Ambiente inglese ha finanziato questo progetto con 215 milioni di sterline (365 milioni di euro) e 34 sono le aziende che hanno aderito volontariamente alla richiesta del governo. Gabriele Garbillo