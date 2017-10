"Basta chiacchere, noi pianteremo alberi"; così si apre il sito di "Quattroruote", il più grande mensile di auto in Italia. Un articolato programma d'adesione a Impatto Zero, il processo LifeGate per calcolare e compensare le emissioni di CO2, prende avvio da oggi. Ecco alcuni estratti di tutti gli approfondimenti pubblicati online da Quattroruote.

Si parla molto di CO2, l'anidride carbonica, uno dei gas effetto serra sul banco degli accusati per le alterazioni climatiche. "Quattroruote" dedica all'argomento un articolo sul fascicolo di novembre, coinvolgendo anche il comunicatore per antonomasia della scienza per tutti: Piero Angela, celebre volto televisivo, divulgatore e scrittore.

Filtri e catalizzatori da applicare all'impianto di scarico delle vetture al fine di eliminare la CO2 non esistono. Si può, però, fare ricorso a un metodo naturale: la funzione clorofilliana delle piante, che utilizza energia solare per assorbire la CO2 dall'atmosfera, accumulandola per sempre all'interno dell'albero sotto forma di legno.

"Quattroruote" ha deciso di realizzare e proteggere la foresta perenne degli automobilisti: l'Editoriale Domus aderisce al progetto Impatto Zero®, contribuendo a creare e conservare una foresta di 240.000 metri quadrati nel Parco del Ticino, non lontano dalla nostra pista di Vairano e dalla redazione di Rozzano. Potrete saperne di più anche cliccando qui, dove si spiega in che cosa consiste la nostra iniziativa e dove potrete calcolare quanta CO2 emette la vostra auto. Non solo: potrete anche contribuire con un'offerta per compensare le vostre emissioni effetto serra.

CO2: che cos?è, chi la emette.

La CO2 è l'anidride carbonica, un gas utilizzato anche per rendere frizzanti le bibite. Da qui si capisce che non è un inquinante. Si tratta, invece, di uno dei gas effetto serra (lo è pure l'innocuo vapore acqueo), il cui eccessivo accumulo nell'atmosfera altera gli equilibri climatici. Sotto (fonte Unione Europea, 2004) i veri responsabili delle emissioni di CO2 emessa dalle attività umane in Europa: l'auto lo è per il 12%.

- 12 % Automobili - 14 % Aerei, camion e navi - 16 % Industria - 19 % Abitazioni - 39 % Produzione d'energia

Come calcolare la tua CO2.

Facile calcolare la CO2 emessa da un'autovettura. Per l'operazione ci si può basare sui dati che le Case sono obbligate a dichiarare per ogni modello in vendita.

"Quattroruote" è stata la prima rivista a pubblicare questi valori per ogni modello nel suo listino: il numero che trovate è espresso in g/km e, moltiplicando questo dato per il numero di chilometri che si percorrono, si ricava la quantità emessa.

Un calcolo ancora più preciso si può effettuare conoscendo quanti litri si sono consumati e il tipo di combustibile utilizzato: sono questi gli unici elementi da cui dipende la CO2.

Applicando le formule qui di seguito

-

benzina: 1 litro consumato = 2,38 kg di CO2 emessi

- diesel: 1 litro consumato = 2,65 kg di CO2 emessi

è immediato risalire alla quantità prodotta dal motore.

Qualche esempio. Consumate 1500 litri di benzina l'anno? 2,38 kg/litro x 1500 litri = 3570 kg: questa è la quantità di CO2 che emettete. Il consumo dell'auto è 8 litri/100 km? 8 x 2,38 kg = 19 kg: questa è la quantità emessa in un percorso di 100 km. Perché un litro di gasolio emette più CO2 di un litro di benzina? Perché un litro di gasolio pesa il 10% in più, quindi emette il 10% del pari volume di benzina.

Più cervello e meno piede destro.

Per emettere meno CO2, si può iniziare già da una scelta razionale e ragionata della vettura, che tenga conto delle reali necessità e delle modalità d'utilizzo prevalente. Si può anche pensare a un "downsizing" indolore, scegliendo un modello di classe inferiore, senza per questo rinunciare a comodità, sicurezza e prestazioni.

Inoltre, usare di più il cervello e meno il piede destro fa bene all'aria, al portafogli e alla salute. Una guida attenta e intelligente, infatti, riduce molto il consumo di carburante, le spese di manutenzione (e quelle per le multe...), e anche i rischi d'incidente. Il tutto con minime rinunce: su un tragitto di 500 km, se si viaggia a una media di 130 km/h invece che a una di 150 km/h, s'impiegano appena 30 minuti in più, ma si consumano, come minimo, dieci litri di meno. Quindi si emettono oltre 25 kg di anidride carbonica in meno.

Una foresta è per sempre.

Qualche numero...

240.000 i metri quadrati di foresta perenne adottati da Editoriale Domus nel Parco del Ticino nell?ambito del progetto impatto Zero®. La messa a dimora di circa 21.000 piante (olmi, querce, frassini eccetera) permette di neutralizzare grandi quantità di CO2, che saranno assorbite dalla vegetazione, ricreando nello stesso tempo un ambiente rispettoso della biodiversità della zona.

3600 le tonnellate di CO2 che saranno assorbite dai 24 ettari di foresta di "Quattroruote" nell?arco della fase di crescita degli alberi, che da noi dura mediamente 30 anni, e che saranno conservate nel legno per l'intera vita del bosco.

22.000.000 i chilometri percorsi dalle automobili che saranno neutralizzati dal nostro bosco, tenendo conto che un'auto dell?attuale produzione europea emette mediamente 163 grammi di CO2 al chilometro.

5 le tonnellate di CO2 assorbite annualmente da ogni ettaro del nostro bosco, che contribuirà anche a migliorare la qualità dell'aria con l'ossigeno emesso dalla vegetazione.

10 i kg di CO2 assorbita in media da ogni albero in un anno (molti di più durante i 30 anni della maturità, molti di meno quando è giovane e vecchio). Il valore si ricava considerando che in 100 anni una pianta assorbe circa 1000 kg di CO2.