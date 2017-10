Quei dinosauri lì non ci dovrebbero essere

Ritrovate tre orme di dinosauro all'interno della galleria del Monte Buso, nel massiccio del Pasubio. La scoperta è avvenuta grazie al lavoro di Marco Avanzini, conservatore responsabile della sezione di geologia del Museo tridentino di scienze naturali ed esperto di icnologia, la disciplina che studia le orme fossili. Le tracce Lo scienziato ha individuato tre orme di dinosauro appartenenti al genere Dilophosaurus: due carnivori che si spostavano su due zampe, di medie dimensioni, alti due metri e lunghi 7-8 metri. Le orme del Monte Buso sono le più giovani tra quelle rinvenute nel Giurassico della Piattaforma di Trento e rappresentano traccia del passaggio degli ultimi dinosauri che potevano vivere nelle nostre regioni immediatamente prima della rottura definitiva di Pangea e dello sprofondamento di questi territori. Cambia la geografia e la storia Fino a questo punto si pensava che, quando il grande continente Pangea si frammentò, si fosse formato un mare tra l'Africa e l'Eurasia. Di conseguenza i dinosauri italiani avrebbero dovuto essere imparentati con quelli africani. Ma non è così. Anzi. Il ritrovamento testimonia il passaggio di dinosauri anche nel periodo in cui il territorio si considerava sott'acqua, spostando le lancette dello sprofondamento oceanico di qualche milione di anni; e parla di una parentela che guarda a nord e non a sud. Accanto alle orme sono stati ritrovati resti dell'ambiente in cui vivevano: piante, molluschi di acqua dolce, crostacei, ossa di coccodrilli e pesci. Gli autori delle orme I Dilofosauri furono i principali predatori del Giurassico inferiore (200-190 milioni di anni fa). In Jurassic Park sono i protagonisti indiscussi. Cacciano, fanno gioco di squadra e addirittura riescono ad aprire le porte. Tralasciando il fantasy, si sa che, a differenza della maggior parte dei dinosauri carnivori, avevano mascelle sottili e deboli, non adatte alla caccia di grosse prede; è quindi probabile che questi animali si nutrissero di carogne. Secondo alcune teorie, potrebbero persino essere stati pescivori e quindi in grado di nuotare.