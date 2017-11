Questo è il giorno della Terra

National Geographic Channel scrive: "deforestazione, inquinamento di mari e fiumi, smog, clima impazzito. La Terra è sempre più minacciata dai cambiamenti ambientali, determinati dalla crescita vertiginosa dell'economia globale. Diventano quindi urgenti iniziative che sensibilizzino le persone sui rischi che il nostro pianeta corre e sui rimedi che vanno presi partendo dalla vita di tutti i giorni". Ecco perché anche quest'anno, per il 22 aprile, National Geographic Channel promuove in Italia l'Earth Day, la giornata mondiale della Terra. Una due giorni dedicata alla Terra, pensata e organizzata per fare "festa" ma... consapevolmente: tutto l'evento è progettato per ridurre al minimo il proprio "peso" ambientale (dalla promozione del car-pooling con software dedicati all'incoraggiamento della raccolta differenziata, fino all'uso razionato e intelligente dell'energia elettrica) e per compensarlo. Con la collaborazione di Impatto Zero® di LifeGate è stato possibile ridurre le emissioni di anidride carbonica generate dall'evento attraverso una serie di eco-azioni come la promozione del car pooling e dell'uso di mezzi pubblici e l'utilizzo, per l'80% dei consumi elettrici, di LifeGate Energia Rinnovabile, prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. Inoltre gli scooter elettrici messi a disposizione da Vectrix faranno la spola dalle stazioni della metropolitana al luogo del concerto. Infine, National Geographic Channel compensa la CO 2 residua contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita in Costa Rica. Ben 30.500 kg di anidride carbonica, generati dall'organizzazione del concerto, la produzione dei materiali di comunicazione e la realizzazione degli spot tv, saranno compensati attraverso la creazione di 19.700 mq di foreste. Roma, 21 aprile 2008 La scelta per la mostra fotografica all'Ara Pacis è caduta sul fotografo americano Chris Jordan che, di fronte alle cifre dei consumi e degli sprechi dei suoi connazionali, ha imbracciato la sua arma, la macchina fotografica, mettendo nel mirino le statistiche sul lifestyle Usa. Gli americani usano due milioni di bottiglie di plastica ogni cinque minuti: Jordan riunisce in un'unica immagine esattamente due milioni di bottiglie, terrorizzante marea. In un altro scatto ritrae 50mila sacchetti di plastica: sono quelli usati nel mondo... ogni secondo¡­ In mostra c'è anche una sezione dedicata ai lavori degli studenti italiani, premiati con macchine fotografiche e videoproiettori. Roma, 22 aprile 2008 Terra nostra, "Africa nossa", cantava Cesaria Evora. La diva di Capo Verde aveva già unito la sua voce a Cheikh Lo e altre star africane per un inno di speranza per la propria terra, le proprie radici. È oggi lei il grande nome dell'Earth Day del National Geographic Channel in Italia. In collaborazione con il Comune di Roma Nat Geo Music - il canale satellitare di National Geographic dedicato alla world music appena sbarcato anche in Italia, Sky 406 - organizza un concerto aperto a tutti, gratuito, al Campidoglio. Un evento di portata storica. Nat Geo Music è riuscita a riunire artisti italiani ed internazionali per dar vita a un evento indimenticabile in uno dei luoghi più belli di Roma, per celebrare la terra a ritmo di musica. Gli headliners sono Cesaria Evora e dieci musicisti della sua band allargata, e Vinicio Capossela. Rythm session di Sud Sound System, Nidi D'Arac con dieci tamburellisti (tutti artisti amici di LifeGate Radio, tra l'altro). Introducing Saba, nuova voce italo-somala.