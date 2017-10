Racing Extinction, la potenza delle immagini per salvare gli animali a rischio

Andiamo verso una serie di estinzioni di massa, e, secondo il fotografo e regista greco-americano, "Serve che la gente lo sappia". Per aumentare questa consapevolezza, dopo il documentario premio Oscar The Cove del 2009, con lo stesso team ha creato ‘Racing Extinction’. “Voglio dire, guardiamo The Cove, stavano uccidendo 23.000 delfini l'anno. Ora ne stanno uccidendo meno di 6.000, quindi il nostro documentario è riuscito a salvare più del 70 per cento dei delfini, solo negli ultimi anni. È stato utile”. Ci sono strade percorribili, spiega Louie Psihoyos, ora autore di questo nuovo straordinario documento di denuncia sulle specie in estinzione, che passano dalla diffusione di immagini mozzafiato. Il docufilm è stato presentato e premiato al Sundance Festival e al Blue Ocean Film Festival come Best Feature Documentary.

Racing Extinction e la potenza evocativa delle immagini

La presentazione di Racing Extinction, un evento globale