Raggi, radon e radiazioni

Quale tipo di inquinamento si trova con più frequenza nelle abitazioni? L'inquinamento acustico, cioè la presenza di rumori provenienti dall'esterno che superano i limiti raccomandati per legge di 70 db nelle ore diurne e 60 db durante la notte. Un'altra fonte di inquinamento è spesso rappresentata dai campi elettromagnetici. Come si fa per capire se nell'abitazione ci sono campi elettromagnetici troppo forti? Il nostro organismo non avverte la presenza di campi elettromagnetici (CEM). Questi si possono rilevare solo con sofisticati strumenti. I CEM provengono dalle linee elettriche, dai cavi, da tutte le elettrificazioni, dai trasformatori e dagli elettrodomestici. In particolare quelli piccoli, come il phon, l'aspirapolvere, il rasoio elettrico e il frullatore sviluppano CEM intensi. Hanno motori elettrici rivestiti da sottili involucri in plastica, molto permeabili alle radiazioni elettromagnetiche. Andrebbero usati il meno possibile. E' davvero così grave? Di solito questi apparecchi si usano per poco tempo durante la giornata... Ma possono sviluppare per brevi periodi CEM di notevole intensità. Un esempio: il campo magnetico indotto che normalmente misuriamo nelle abitazioni è di 2-4 microtesla. Il phon acceso genera valori pari a 3000-3500 microtesla. Altre sorgenti rischiose sono rappresentate dai trasformatori di corrente. Conviene tenerli lontani dai nostri spazi vitali, così come è consigliabile non caricare mai il cellulare sul comodino, in prossimità del letto. E' cattiva abitudine lasciare televisori, impianti hi-fi e computer in stand-by, assorbono corrente inquinando. Nella camera da letto, il luogo che ci trova più disarmati di fronte all'aggressione dell'elettrosmog, consiglio di installare un semplice dispositivo chiamato disgiuntore di rete: riduce la tensione e di conseguenza i CEM. E costa solo pochi euro. In base a che cosa misurate l'illuminazione? Ogni attività necessita di una corretta e adeguata illuminazione. Per questo esistono dei valori di riferimento in funzione della destinazione d'uso dei locali, come uffici, negozi, zone lettura. Noi abbiamo creato un sistema di valori per le varie zone della casa, tipo angolo cottura, zona lettura, studio, zone relax. L'attività domestica è un lavoro e perciò necessita di una illuminazione corretta. Fondamentale è anche la qualità della luce, il risparmio energetico e l'ottimizzazione dell'illuminamento naturale. Il radon è un inquinante pericoloso? E' un gas naturale radioattivo e proviene in genere dal sottosuolo. Può diffondersi nelle nostre abitazioni raggiungendo a volte concentrazioni allarmanti. E' una delle principali cause del cancro alle vie respiratorie superiori. Negli ultimi anni si è diffusa la moda delle tavernette o dei locali interrati destinati agli hobby o al tempo libero. Tutti questi locali posizionati al di sotto del livello del suolo richiedono indagini sulla presenza del gas radon. Il radon può essere presente anche nei luoghi a contatto con il suolo, come pavimenti, massetti e intercapedini, specie se non sono efficacemente protetti. L'effetto nocivo delle radiazioni ionizzanti sulla nostra salute è ben noto da tempo e scientificamente provato. Il radon è un gas e come tutti gli aeriformi può essere allontanato con interventi di bonifica a volte anche semplici. Rita Imwinkelried