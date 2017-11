Red List, animali in pericolo!

Più di 5.000 ricercatori, responsabili di organizzazioni internazionali e rappresentanti politici, sono riuniti in Thailandia per il meeting annuale della IUCN, Unione internazionale per la conservazione della natura, la più grande organizzazione del mondo per l'ecologia. Uno degli eventi centrali, la presentazione della Red List - la "lista rossa" IUCN degli animali più a rischio. E' la più completa valutazione della biodiversità del mondo mai condotta - vi hanno lavorato più di 1.000 ricercatori con diverse organizzazioni ambientaliste. Dice che le specie in pericolo sono sempre di più, e il numero di quelle in estinzione cresce a un ritmo senza precedenti. Un totale di 15.568 specie fronteggia oggi la cancellazione dal pianeta, sono 3.300 in più rispetto all'anno scorso. Pensate, un anfibio su tre ora è a rischio; la metà delle tartarughe marine; una specie di uccelli su otto; un quarto dei mammiferi. Conclusioni? Secondo Simon Stuart, di Conservation International, Wasghington, "c'è un ancor più grande senso di urgenza in ogni azione a difesa della natura". Urgenza che in Italia è stata accolta al contrario, da una notizia proprio nello stesso giorno. "Nuovi impianti sciistici nel Parco Adamello-Brenta. Quelle piste faranno sparire gli orsi"... i progetti di disboscamento e di movimento di terra per le seggiovie, le due funivie e gli impianti d innvamento artificiale in Trentino danneggeranno pesantemente l'habitat degli ultimi orsi bruni delle Alpi. Gli animali stanno scomparendo. Per questo, ripensando alla notizia del macaco che, sottoposto a un esperimento al Nerviano Medical Center in provincia di Milano, ha morsicato alla mano un inserviente che lo stava tenendo fermo per un'iniezione, lo si può anche guardare con occhi diversi. Presto potrebbe non farlo mai più. Non perché finisce la vivisezione, ma perché finiranno gli animali.