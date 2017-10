Come stanno andando i referendum per l’autonomia in Lombardia e Veneto, aggiornamenti in tempo reale

Oggi, dalle 7:00 alle 23:00, si tengono i referendum consultivi per l’autonomia in Lombardia e Veneto (qui tutti dettagli) che coinvolgono circa 12 milioni di persone - quasi 8 milioni di lombardi e 4 milioni di veneti. I referendum non daranno direttamente maggiore autonomia alle regioni, né le trasformeranno in regioni a statuto speciale, come la Sicilia o il Trentino Alto Adige, perché per quello è necessario modificare la Costituzione italiana. Le consultazioni di oggi servono solo per dare una spinta politica ai governatori Roberto Maroni (Lombardia) e Luca Zaia (Veneto), entrambi della Lega Nord, per intavolare un negoziato con il governo centrale “per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione?”, come recita la domanda sulla scheda elettronica in Lombardia.