Referendum sulle trivellazioni. Il Pd sceglie l’astensione perché “inutile”

“Questo referendum è inutile. Non riguarda le energie rinnovabili, non blocca le trivelle (che in Italia sono già bloccate entro le 12 miglia, normativa più dura di tutta Europa), non tocca il nostro patrimonio culturale e ambientale”.

Questo referendum è inutile. Non riguarda le energie rinnovabili, non blocca le trivelle (che in Italia sono già... Pubblicato da Partito Democratico su Giovedì 17 marzo 2016

La posizione di Guerini e Serracchiani

I malumori della minoranza