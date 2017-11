Referendum costituzionale, c’è già il dato dell’affluenza degli italiani all’estero

C’è già un primo, significativo dato sul referendum costituzionale di domenica, ed è l’affluenza al voto da parte degli italiani all’estero: siamo oltre il 40 per cento, un dato molto alto se paragonato al 32 per cento delle elezioni politiche del 2013 o al 19 per cento per il più recente referendum sulle trivelle, quando peraltro era necessario il raggiungimento del quorum. A questo punto, è lecito attendersi per domenica una partecipazione al voto quasi da record tra i residenti in Italia. Le operazioni di voto per corrispondenza, iniziate una decina di giorni fa, si sono chiuse giovedì alle 16 orario locale di tutti i fusi orari del mondo. La prima sede a chiudere è stata Wellington, in Nuova Zelanda quando in Italia erano le 5 del mattino di ieri. L’ultima Vancouver, all'una del mattino di oggi, ora italiana. Ora tutte le schede raccolte confluiranno verso Roma: 195 corrieri diplomatici contenenti il materiale elettorale in partenza da 195 sedi viaggeranno su 210 diversi voli accompagnati da funzionari del ministero degli Esteri. Tra le tratte aeree e quelle terrestri i corrieri della Farnesina percorreranno un totale di 549.552 chilometri e 816 ore di volo.

Polemiche e rischio di brogli

Per la Farnesina voto regolare