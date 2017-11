È quella online, la rete preferita dai bracconieri

Tigri, orsi, oranghi, scimpanzé. Vivi. Se fate una ricerca online potete trovare in vendita qualsiasi tipo di esemplare protetto. E chi non ha voglia di tenersi un animale troppo impegnativo nel giardino di casa o tra le mura domestiche, può optare per un semplice colibrì in via d’estinzione, uno stupendo boa smeraldino o un tappeto fatto con la pelliccia di orso polare o tigre. Per caso avete voglia di sorseggiare un tè in una tazza fatta con il corno di rinoceronte? Potete trovare anche questo. Non è uno scherzo, la scoperta a portata di clic è stata fatta dall’International fund for animal welfare (Ifaw) lavorando fianco a fianco con le forze dell’ordine di 16 paesi per portare alla luce l’estensione del commercio nascosto di specie protette e prodotti derivati tra i siti di e-commerce di mezzo mondo. L’indagine del 2014 è durata settimane e i risultati sono stati pubblicati martedì 25 novembre nel più vasto rapporto mai realizzato sul tema.

© Dan Kitwood/Getty Images