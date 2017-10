Rete Natura 2000. Le immagini del degrado

Wwf Italia e Lipu hanno chiesto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia alla direzione generale Ambiente della Commissione europea per "garantire il pieno rispetto della direttiva comunitaria Habitat, tutelando adeguatamente la Rete Natura 2000 italiana in progressivo degrado e rilanciando il monitoraggio dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione di speciale". Una richiesta nata dopo la redazione di un dossier realizzato congiuntamente dalle due associazioni, le uniche rimaste a sorvegliare e spesso a mettere i bastoni tra le ruote alla realizzazione di progetti che spesso non rispettano le direttive europee. "Sono anni che chiediamo di applicare le direttive comunitarie con adeguate valutazioni di incidenza - spiega Anna Giordano, responsabile policy Rete Natura 2000 del Wwf - ma le nostre richieste vengono disattese. E ciò accade sia per carenze normative, sia per la scarsa preparazione dei funzionari".

Area ripariale carsica, prima e dopo l'arrivo delle ruspe. Friuli Venezia Giulia.