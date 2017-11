Rettili: uno su cinque rischia l’estinzione

La ricerca è stata condotta dalla Società zoologica di Londra insieme a 200 esperti dell'Unione mondiale per la conservazione della natura, analizzando un campione di 1.500 rettili rappresentativi delle quasi 10mila specie che si stima siano presenti sulla Terra. Secondo questa ricerca, il 19 per cento delle specie sarebbe minacciata di estinzione, anche se a essere classificato come vulnerabile è il 47 per cento dei rettili. Tre specie sarebbero addirittura estinte, una (Ameiva vittata) vivrebbe solo in una regione della Bolivia, mentre sei delle nove specie presenti ad Haiti correrebbero seri pericoli di estinzione a causa dell'intensa attività di deforestazione in corso nel paese. "I rettili possono essere molto importanti nella catena alimentare, sia come predatori che come prede", ha dichiarato Monika Bohm, una degli scienziati che hanno curato la pubblicazione dello studio sulla rivista Biological Conservation. "Il rischio è che, perdendo un'importante risorsa, venga alterata in modo drammatico l'intera catena alimentare". I rettili abitano la Terra da centinaia di milioni di anni, molti senza aver subito evoluzioni importanti e per questo vengono considerati gli esseri più resistenti ai cambiamenti. In realtà, secondo Bohm "molte specie sono altamente specializzate nello sfruttamento dell'habitat e delle condizioni climatiche per sopravvivere giorno dopo giorno. Questo li rende particolarmente sensibili ai cambiamenti ambientali". A essere in pericolo sarebbero anche altre specie come le tartarughe d'acqua dolce anche se, in questo caso, uno dei pericoli maggiori è rappresentato dall'uomo, dai cacciatori che le catturano per rivenderle sui mercati internazionali sia come animali domestici che come cibo. Ora l'obiettivo di Bohm e della sua squadra di ricercatori è cercare di capire le soluzioni migliori per proteggere anche prendendo spunto dalle attività svolte per altre salvaguardare altre specie: "Bisogna lavorare insieme, andare là fuori e metterci tutta la passione".