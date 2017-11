Ricchi e felici, ma non solo. Le classifiche dei paesi Ocse a confronto

“Se il denaro non può dare la felicità, figuriamoci la miseria!”. Quello che era già un (contro) detto popolare è diventato un aforisma (o, se preferite, una battuta) del regista americano Woody Allen. E ovviamente, idealismo a parte, c’è del vero. Ricchi e felici (ma non sempre). Si possono fare parecchie considerazioni a spulciar tra tabelle, come queste, dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che raggruppa in sostanza i paesi più ricchi, sviluppati, e, grosso modo, democratici (ma c’è dentro anche la Turchia). E allora, per capire la correlazione tra ricchezza e felicità si può provare a confrontare la classifica del grado di soddisfazione nella vita e quella del reddito pro-capite lordo (a parità di potere d’acquisto). Attenzione però, non stiamo considerando la concentrazione della ricchezza nella popolazione.

Ricchi e felici

Classifica per indice di soddisfazione della vita, i primi 11

(in grassetto quelli che si ripetono in entrambe le liste)

Danimarca, Islanda, Svizzera 7,5 punti Francia, Israele, Norvegia 7,4 punti Australia, Olanda, Canada, Nuova Zelanda 7,3 punti Svezia, Stati Uniti d’America 7,2 punti

Classifica per reddito disponibile

Stati Uniti d’America Lussemburgo Norvegia Svizzera Australia Germania Austria Canada Svezia Francia Belgio

Poveri e tristi

Classifica per indice di soddisfazione della vita, gli ultimi 10

(in grassetto quelli che si ripetono in entrambe le liste)

Grecia 4,8 punti Ungheria 4,9 punti Portogallo 5,1 punti Estonia, Turchia 5,6 punti Slovenia 5,7 punti Corea del Sud, Polonia 5,8 punti Giappone 5,9 punti Italia, Russia 6 punti

Classifica per reddito disponibile (i più poveri)

Brasile Messico Turchia Cile Estonia Ungheria Slovacchia Polonia Repubblica Ceca Grecia

Poveri ma contenti

Ricchi ma tristi